Landbauer entzweit Kurz und Strache

Die Zurufe aus Bund und Land gegen FPÖ-Mann Udo Landbauer haben bislang keine Auswirkungen auf die „bunte Stadtregierung“ in Wiener Neustadt. Diese verabschiedete in der Gemeinderatssitzung am Dienstag zwar eine Resolution gegen Antisemitismus, lehnte aber die Rücktrittsforderungen der SPÖ und Grünen an FPÖ-Stadtrat Landbauer ab. In der Stadtregierung sind seit der Wahl 2015 ÖVP und FPÖ sowie zwei Listen-Gemeinderäte vertreten.

Landbauer Thema im Gemeinderat

In der Sitzung stellte sich die ÖVP geschlossen hinter Udo Landbauer als Stadtrat. Vizebürgermeister Christian Stocker verwies auf die Handschlagqualität des FPÖ-Stadtrates und erklärte: „Solange nichts anderes bewiesen ist, vertraue ich ihm.“ Ähnlich die Argumente von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, der auf die gute Zusammenarbeit mit Landbauer in den vergangenen drei Jahren verwies und betonte, dass es in dieser Zeit nie irgendwelche Anzeichen eines nationalsozialistischen Gedankengutes gegeben hätte. Man will jetzt die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft abwarten.