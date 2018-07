Länger arbeiten, aber wohin mit den Kindern

Gewerkschaft: „Arbeiter wollen Kinder auch sehen“

„Die Arbeiter wollen ihre Kinder auch sehen und Zeit mit ihnen verbringen.“ Erich Nagel, Landessekretär der Produktionsgewerkschaft Vorarlberg, äußert starke Bedenken gegen den türkis-blauen 12-Stunden-Tag. In Vorarlberg seien die Angebote zur betrieblichen Kinderbetreuung sehr bescheiden, die Arbeitnehmer in den meisten Fällen auf sich selbst gestellt.

Es gibt zwar große Unternehmen, wie etwa die Voestalpine oder Magna Steyr, die einen betriebseigenen Kindergarten zur Verfügung stellen – Usus ist das in Österreich jedoch nicht.

Klaus Willi, Betriebsratsvorsitzender bei Hydro Extrusion (Aluminiumunternehmen), befürchtet, dass die neue Regelung die Mütter im Betrieb am härtesten treffen würde. Nach den Betriebsversammlungen zur neuen Regelung sei eine Mitarbeiterin an ihn herangetreten: „Wenn das so kommt kann ich mir einen anderen Job suchen.“

Der Betriebsrat hat sich jedoch mit der Geschäftsleitung abgestimmt: Diese entwarnt, ein Zwölf-Stunden-Tag sei in diesem Betrieb nicht geplant.

„Fataler Rückschritt“Wolfgang Knes, Betriebsratsvorsitzender des Papierherstellers Mondi und Nationalratsabgeordneter der SPÖ, hält die neue Regelung für einen „fatalen Rückschritt“. Die Regierung fahre „mit der Dampfwalze über Arbeitnehmer drüber“.

Einen Betriebskindergarten gebe es bei Mondi nur in der Zentrale in Wien, die Arbeiter in den Ländern haben diese Möglichkeit nicht. „Wer wird auf die Kinder schauen? Die Einrichtungen sind nicht da, und dann wird da auch noch gekürzt“, spielt er auf die Sparpläne der Familienministerin an.

In anderen Betrieben verändert sich die Lage kaum: Im Tiroler Seilbahnunternehmen Silvretta Montafon etwa ist der Zwölf-Stunden-Tag durch eine Ausnahmeregelung im Kollektivvertrag längst Realität – Betriebskindergarten gibt es keinen. Typisch für die Branche: Dort arbeiten vor allem Männer, und das saisonal.