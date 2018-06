Länder-Protest, weil Kneissl keine Deutschkurse mehr zahlt

Angesichts der ohnehin lange dauernden Asylverfahren sei das keine Lösung. Sieben der neun Integrationsreferenten haben darum jetzt einen Appell an Kneissls Ministerium verschickt – der Tenor: „Die Deutschkurse müssen weiterfinanziert werden – und zwar wie bisher für Syrer, Iraker, Iraner, Afghanen“, sagt Anschober, der die Mobilmachung organisiert hat.

Problematisch sei das Ganze vor allem, weil die Koalition die Mindestsicherung für Flüchtlinge, die nicht Deutsch können, gekürzt hat: Wer nach der Grundversorgung die Sozialleistung bezieht, muss mit 300 Euro weniger auskommen – bis man Deutschkenntnisse nachweisen kann, gibt es nur 563 Euro. „Das ist nur mehr zynisch“, sagt Anschober.

Nicht bei den Unterstützern dabei ist Gottfried Waldhäusl, FP-Landesrat in Niederösterreich, der zuletzt wegen seiner Kritik an „Tieren mit Migrationshintergrund“ für Wirbel gesorgt hat. Integration ab dem ersten Tag – also mit Deutschkursen – hält er für den falschen Weg, ließ er nach der Sitzung wissen: Asylwerbern Deutschkurse zu zahlen, „auch wenn es so gut wie unmöglich ist, dass sie jemals einen Aufenthaltstitel erhalten würden“, sei nicht richtig. „Da fehlt es mir am Hausverstand.“ Auch der schwarze Landesrat aus Vorarlberg, Christian Gantner, hat den Vorstoß nicht mitgetragen, auch wenn Teile der ÖVP durchaus dahinter stünden, wie es heißt.