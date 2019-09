Kurz-Tournee: ÖVP-Chef in drei Tagen durch 9 Bundesländer

Auftakt war am Freitagnachmittag in Wien, wo Kurz weltmeisterliche Unterstützung zuteil wurde. Ex-Boxchampion Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, beehrte die Volkspartei in ihrer Parteiakademie. Weil er Österreich liebe, immer gewonnen habe, wenn er sich hier auf einen Kampf vorbereitet habe, und weil Sebastian Kurz "ein echter Champion" sei, so seine Begründung.