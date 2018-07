Kurz schickt Seehofer im Asylstreit mit leeren Händen nach Hause

Und sein Gefühl sollte Seehofer nicht trügen, denn nur wenige Stunden später holte sich der CSU-Mann im Wiener Kanzleramt tatsächlich eine Abfuhr ab – die er im Anschluss an das rund einstündige Gespräch an der Seite von Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache selbst zu verkünden hatte: „Niemand von uns will, dass Österreich für Flüchtlinge zuständig ist, für die es bisher nicht zuständig war.“ Auch Kurz betonte, dass „keine Maßnahmen zum Nachteil Österreichs“ stattfinden würden. „Solange es keine andere Regelung gibt“, verweist Kurz auf geltendes EU-Recht, „gilt die Dublin-Verordnung“. Seehofer verabschiedet sich damit von einem zentralen Punkt seines Asyl-Kompromisspapiers, das erst nach einer veritablen Regierungskrise zustande gekommen war. Diesem Plan zufolge hätten Flüchtlinge, die in Griechenland oder Italien bereits registriert worden sind (also de facto alle), dorthin zurückgeschickt werden sollen. Weigern sich diese Länder weiterhin, die Flüchtlinge zurückzunehmen (was sehr wahrscheinlich ist), wollte Seehofer die Migranten einfach nach Österreich schicken.

Diese Option ist vom Tisch – stattdessen rangen die Österreicher ihrem deutschen Gast ab, ihre eigene Position zu stärken: Die Innenminister Österreichs, Deutschlands und Italiens werden schon kommende Woche am Rande des Innenministerrates in Innsbruck ein Treffen abhalten, um über die „Schließung der Südroute“ vulgo Mittelmeerroute zu sprechen, kündigte Seehofer an. Hier liege nun der Fokus, heißt es im Kurz-Umfeld.