Kurz-ÖVP: „An allen Schaltstellen Vertrauensleute“

Keine Zahl birgt mehr Magie als die Sieben: Rom wurde auf sieben Hügeln gebaut, Gott soll am siebten Tag gerastet haben. Und auch Weltwunder gab es sieben.

So gesehen ist es kein Zufall, dass die ÖVP zum einjährigen Amtsjubiläum des Parteichefs (Kurz wurde am 10. Mai 2017 designierter Obmann und am 1. Juli gewählt) sieben „Fakten“ verteilen ließ, die zeigen sollen, was Sebastian Kurz mit der ÖVP geschafft hat.

Die Kurzfassung: Der 31-Jährige hat die Partei nach oben katapultiert, verfügt über „sensationelle Werte“ bei der Kanzler-Frage, und der „neue Stil“ wird von den Wählern goutiert.

Dass eine Parteizentrale derlei über den Obmann sagt, liegt in der Natur der Sache.

Die zentrale Frage ist: Stimmt es? Ist die ÖVP unter Sebastian Kurz eine andere?

Die Antwort lautet: Ja. Der 31-jährige Regierungschef hat seiner Partei den Stempel aufgedrückt. Und er hat, wie CDU-Mann Wolfgang Schäuble jüngst in der Süddeutschen Zeitung erklärte, „Elemente von Macron'schem Schwung in die österreichische Politik eingeführt“. Was sind die Gründe?