Kurz in Israel: "Zuneigung und ein Loch in der Seele"

Die Tische sind nett gedeckt, das Buffet ist angerichtet, Wasser, Kaffee und Kekse sind vorbereitet. Normalerweise kommen hier alte Menschen zusammen, die aus ihrer österreichischen Heimat vertrieben wurden und hier in Israel eine neue gefunden haben, oft nach einer anstrengenden Reise oder Jahren in einem Konzentrationslager.

Heute ist die Stimmung gut, rund 50 alte Menschen, manche mit ihren Kindern oder Enkelkindern, warten auf Sebastian Kurz.

Kika Goren begrüßt den Bundeskanzler, sie ist die Vorsitzende des Zentralkomitees der Juden aus Österreich in Israel. Sie wurde erst nach dem Krieg geboren, hat aber auch in ihrer Jugend in Wien den Antisemitismus gespürt. Sie ging als Anwältin nach Wien.