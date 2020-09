Kurz in der Schweiz - Strategische Partnerschaft und Covid im Fokus

Einreisende aus Grenzregionen - etwas in Vorarlberg und Tirol - sind aber generell von der Quarantänepflicht ausgenommen, auch wenn die Corona-Fallzahlen ansteigen sollen. Auch in der Schweiz steigt seit Mitte Juni die Zahl der Corona-Fälle wieder kontinuierlich an. Insgesamt verzeichnete das Nachbarland, das ähnlich viele Einwohner hat, bisher mehr Corona-Infektionen und Tote als Österreich. Nach den Aufzeichnungen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden mehr als 47.500 Infektionen und 2.025 Tote gemeldet.

Kurz hatte Ende August angekündigt, mit einigen Ländern weltweit strategische Abkommen abzuschließen, darunter auch mit der Schweiz. Angestrebt wird eine vertiefte Kooperation unter anderem in den Bereichen "Wissenschaft und Bildung, Digitalisierung, Jugend sowie Nachhaltigkeit und Umwelt".

Die Schweiz sei der viertgrößte Handelspartner Österreichs mit einem Handelsvolumen von 13,3 Mrd. Euro (2019), betonte das Bundeskanzleramt. "In der Schweiz leben zudem rund 65.000 Auslandsösterreicher, womit die Schweiz nach Deutschland das Land mit den zweitmeisten Auslandsösterreichern ist. Dazu kommen täglich rund 9.000 Grenzgänger."

Die Schweizer Stimmbürger hatten im Jahr 1992 den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum abgelehnt. Damit wurden auch die EU-Beitrittspläne ad acta gelegt. Stattdessen schloss die Eidgenossenschaft eine Reihe von bilateralen Verträgen mit der EU. So ist sie Teil des Schengen-Raumes und großer Teile des EU-Binnenmarktes, wofür sie auch den Zuzug von EU-Bürgern akzeptieren und Milliardenzahlungen ins EU-Budget leisten muss.

Ende September findet in der Schweiz eine Volksabstimmung statt, die für die künftigen Beziehungen mit der EU entscheidend sein könnte. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) will mit der Begrenzungsinitiative die Personenfreizügigkeit der Schweiz mit der EU kündigen. Sagen die Schweizer "Ja", wird der von der Schweiz eingeschlagene bilaterale Weg mit der EU als Ganzes infrage gestellt. Bern müsste dann die Beziehung mit Brüssel neu überdenken. Umfragen zufolge dürfte die Initiative aber nicht angenommen werden.