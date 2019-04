Kurz in China: Von Pandas und Firmenübernahmen

Martina Salomon aus China

Noch vor dem Sommer wird die Bundesregierung ein neues "Investitionskontrollgesetz" im Ministerrat beschließen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag in Peking bekanntgab. Bisher gab es für ausländische Beteiligungen an österreichischen Firmen ab 25 Prozent eine Meldepflicht. Diese soll auf 10 Prozent sinken.

Unausgesprochen steht dahinter die Sorge vor chinesischen Übernahmen an Firmen, die für den Staat von Bedeutung sind, vor allem im Technologiebereich. Kontrollieren wird das ein ministeriumsübergreifendes Gremium, das notfalls die "Ausverkaufs"-Stopptaste drücken soll.

Kurz hält sich gerade beim Seidenstraßenforum in China auf. Am Sonntag wird er mehrere bilaterale Abkommen unterzeichnen. Unter anderem über eine Forschungszusammenarbeit in der Nanotechnologie. Außerdem wird eine noch intensivere Kooperation mit dem Tiergarten Schönbrunn und China zur Erhaltung und Erforschung von Großen Pandas vereinbart.