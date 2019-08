Kurz im Burgenland: "Spazieren mit Sebastian"

Auf der Bühne und auf Nachfrage von Eppinger braucht der ÖVP-Chef nur wenige Minuten, um Rückblick, Ausblick und Einblick in das Parteiprogramm zu geben. In der Koalition habe man ein hohes Tempo gehabt. Dann sei nicht nur das Ibiza-Video, sondern auch die Abwahl der ganzen Regierung gekommen. "Es ist das passiert, was ihr im Burgenland gut kennt: Sobald Rot und Blau eine Möglichkeit haben, sich zusammenzutun, nutzen sie diese Möglichkeit."