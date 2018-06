Kurz: "EU muss schlanker und fokussierter werden"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat vor dem Europa-Forum Wachau seine Vorstellungen von einer künftigen Europäischen Union dargelegt. "Die EU muss schlanker, geeinter und fokussierter werden", erklärte er am Samstag vor dem Forum in Stift Göttweig. Der Kanzler plädierte für eine "Diskussion auf Augenhöhe" zwischen den EU-Partnern und eine Stärkung des Subsidiaritätsprinzips.

Außengrenzschutz und der Wettbewerbsfähigkeit der EU sind Kurz ein besonderes Anliegen.

Am Beginn seiner Ausführungen merkte der Kanzler an, dass das politische Umfeld "nicht einfacher" geworden sei. Er verwies auf die schwierige Einschätzbarkeit der USA, die Spannungen mit Russland, die bedenkliche Situation in der Türkei, den Krieg in Syrien. Im Falle Großbritanniens sehe sich die Union erstmals mit dem Austritt eines, noch dazu bedeutenden, Mitgliedsstaates konfrontiert. Darüber hinaus war eine große Flüchtlingskrise zu bewältigen. Kurz wünscht sich, dass trotz allem die EU "stark und selbstbewusst bleibt".