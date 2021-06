Kurz bekommt "hohen europäischen Gast": Um wen es sich handeln dürfte

In Sachen Verteilung des europäischen Aufbau-Fonds RRF - die EU hat 750 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfen nach der Corona-Pandemie angekündigt - will von der Leyen alle 27 Mitgliedsstaaten besuchen.

Als erstes an der Reihe waren Spanien und Portugal. 69,5 Milliarden Euro gehen an Spanien und 16,6 Milliarden Euro an Portugal, zur Übergabe der Bescheide reise die Kommissionspräsidentin persönlich an. Am Donnerstag standen Dänemark und Griechenland auf dem Programm, heute, Freitag, geht es nach Luxemburg. Dass am Montag Wien dran ist, wäre also naheliegend.

Österreich erwartet sich 3,5 Milliarden Euro aus dem Aufbau-Fonds