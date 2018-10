Kurz bei Putin: "Mit Ehrlichkeit begegnen"

Um Werke französischer, flämischer, deutscher, italienischer und englischer Meister von der Renaissance über das Barock bis in den Frühklassizismus ging es. Die Ausstellung aber, die Kanzler Sebastian Kurz und Russlands Staatschef Wladimir Putin am Mittwoch in St. Petersburg eröffneten, ist eine mit politischer Symbolkraft. Es handelt sich um eine gemeinsame Schau des Kunsthistorischen Museums in Wien und der russischen Eremitage.

28 Werke umfasst die Ausstellung. 14 Bildpaare, die sich aus den Sammlungen beider Museen bilden. Es sind Bilder, so der Anspruch, die einen gemeinsamen Kulturraum unterstreichen sollen. Eröffnet worden war die Ausstellung im Juni im Rahmen von Putins Besuch in Wien. Nun ist sie nach St. Petersburg gezogen.