"Krise ist Gefahr für die Demokratie"

Nämlich, dass unsere liberale Demokratie doch ein sehr fragiles Konstrukt ist ...

Wir erleben gerade, dass die liberale Demokratie ordentlich Macht ausüben kann. Da müssen wir unglaublich aufpassen. Denn die Menschen gewöhnen sich schnell an den paternalen Stil wie in Ungarn. Momentan erlässt die Regierung, ohne mit der Wimper zu zucken, weitreichende Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten, und wir akzeptieren das. Jetzt ist das auch okay. Nur dürfen wir uns nicht daran gewöhnen – das ist eine Gefahr für die Demokratie. Denn die Bevölkerung ist schnell der Meinung: „Schaut euch an, wie gut das alles geklappt hat.“ Aber die wirklichen Probleme der Welt, nämlich die Klimafrage, schaffen wir nicht mit der Politik der starken Männer. Das sieht man an Trump & Co.

Diese Bedenken haben Sie auch, obwohl die Grünen mitregieren?

Macht korrumpiert. Diese Art von Machtausübung, egal ob das von Rudolf Anschober oder Sebastian Kurz kommt, ist zwar fachlich gut gemacht, aber muss man davon ausgehen, dass man sich daran gewöhnt. Da muss man vorsichtig sein.

Sind die Maßnahmen der Regierung nicht auch ein Grenzgang. Jetzt sind wir in der ersten Woche der Ausgangsbeschränkung, wo viele die Zeit nützen, unerledigte Dinge in Angriff zu nehmen. Kann die Stimmung in zwei oder drei Wochen nicht schnell kippen. Was passiert dann in der Gesellschaft?

Die Einsicht, dass das Virus gefährlich ist und vor allem Menschen über 60 töten kann, geht über den Verstand. Der ist aber nicht allzu mächtig gegenüber unserem Bauchgefühl. Sonst würden die alten Menschen nicht in Wien in den Supermärkten – wider aller Einsicht – herumlaufen. Wenn die Menschen weiter so unvernünftig sind, wird es weitere Verschärfung geben. Ob die Stimmung kippt oder nicht, wird auch davon abhängig sein, ob die Hilfsmaßnahmen der Regierung greifen werden. Sobald die Menschen kein Bargeld mehr haben und die Lebensmittelversorgung vielleicht wackelt, wird die Meinung auftauchen: „Die paar toten Alten sind uns egal.“ Die Politik von Boris Johnson ging bis vor ein paar Tagen in diese Richtung. Sie war sehr zynisch. Für England hätte das 250.000 Tote bedeutet. Aber die Gefahr besteht auch bei uns, wenn die Jungen merken, dass die alten Menschen, für diese Maßnahmen eigentlich gedacht sind, sich am wenigsten daran halten und nicht schätzen.

Wird die Entschleunigung ein Umdenken in der Leistungsgesellschaft bewirken?

Die Atempause gibt die Chance, zur Besinnung zu kommen: Müssen wir so viel Auto fahren? Müssen wir so viel fliegen? Brauchen wir den vielen Firlefanz, den die Konsumgesellschaft bietet, wirklich? Ein bescheidener Lebensstil ist angenehm. Wenn die Einschränkungen aufgehoben werden, wird eine erste Reaktion sein, dass die Menschen auf den Putz hauen. Aber danach wird die Einsicht bleiben, dass wir vieles, was wir bisher täglich genutzt haben, nicht wirklich brauchen. Es wäre klug von der Politik, wenn man diese Krise für eine tief greifende ökologische Reform nützen würde. Nach dem Motto: Wir starten jetzt anders, als wir runtergefahren sind. Dafür gäbe es viel Verständnis in der Bevölkerung.

Also doch ein Neustart?

Diese Vorgaben müssen von der Politik kommen. Die Wirtschaft reagiert auf Kostenstrukturen und sonst fast nichts. Die muss man ändern. Jetzt hat man die Chance umzulenken.