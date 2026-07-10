KURIER-OGM-Umfrage: Mehrheit nutzt KI im Alltag, 18 % fürchten Jobverlust

Geht es nach Parteipräferenzen, so ist die Wählerschaft der Grünen und der Neos jene, die am meisten mit den Technologien rund um Künstliche Intelligenz etwas anfangen kann. Laut einer OGM-Umfrage für den KURIER (1.003 Wahlberechtigte/Schwankungsbreite: +/- 3,1 Prozent) geben 55 Prozent der deklarierten Grün-Wähler und 54 Prozent der Neos-Wählerschaft an, KI täglich zu nutzen. Insgesamt geben 48 Prozent der Befragten an, KI im Alltag zu gebrauchen. 36 Prozent tun dies nicht. FPÖ-Wähler geben zu 48 Prozent an, KI nicht zu nutzen, gefolgt von Wählern der ÖVP mit 42 Prozent.

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Das Gros der Befragten geht von durchwegs positiven Effekten aus, die die KI auf das Arbeitsleben und den eigenen Arbeitsplatz haben wird. 44 Prozent gehen davon aus, dass KI und Automatisierung den Stellenmarkt nicht gefährden wird. 18 Prozent gehen vom Gegenteil aus, fürchten um ihren Arbeitsplatz. Besonders ausgeprägt ist die Befürchtung unter FPÖ- (25 Prozent) und Grün-Wählern (17 Prozent). In Relation keine Sorgen machen sich die Neos-Wähler (59 Prozent).

„Eine Mehrheit der Berufstätigen sieht einen Nutzen durch KI in der Arbeitswelt etwa durch die Erleichterung oder Beschleunigung von Routinetätigkeiten“, sagt Johannes Klotz, Data Scientist beim Meinungsforschungsinstitut OGM. Die meisten Befürworter sind auch bei dieser Fragestellung in den Reihen der Grün- (54 Prozent) und Neos-Wähler (52 Prozent) zu finden, gefolgt von Sympathisanten der SPÖ (43 Prozent). Nur halb so viele ÖVP-Wähler versprechen sich Erleichterung durch die KI (22 Prozent) - bei den Freiheitlichen sind es 25 Prozent.

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