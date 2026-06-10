Elon Musk und Starlink, Anthropic und das Pentagon. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Möglichkeiten und Gefahren der Künstlichen Intelligenz nicht zur Schlagzeile geraten. Wie man sich AI zunutze machen kann, wovor wir uns schützen müssen und warum er bei einem "Penetrationstest" immer etwas findet, das erzählt Certainity-Geschäftsführer Ulrich Fleck am Tresen der Milchbar. Im Gespräch mit Bernhard Gaul und Johanna Hager erklärt der Fleck, was Cybersecurity überhaupt ist und warum es egal ist, wo Daten gespeichert sind.

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