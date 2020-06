Gerald Klug im Faktencheck

Klug ist von seiner Amtszeit her das mit Abstand jüngste Regierungsmitglied. Der Einstieg gelang dem bis dahin eher unbekannten Bundesratsfraktionschef der SPÖ. Klug beendete flott den Disput des Ministerbüros mit dem Generalstabschef Edmund Entacher, indem er den kurz vor der Pension stehenden General mit einem Orden ehrte. Er ernannte mit Othmar Commenda den allgemein für am geeignetsten befunden Kandidaten zum neuen obersten Militär und konnte mit Innenministerinna Mikl-Leitner in Paket zur Attraktivierung des Bundesheers präsentieren.

Der Golan-Abzug macht zwar international keinen schlanken Fuß, ist aber in der österreichischen Bevölkerung kaum umstritten. Seine Zuständigkeit für den Sport nützt der medienaffine Minister dafür, seinen drahtigen Körper in Szene zu setzen. Ob Kugelstoßen oder Ringen, Klug gibt vor den Kameras sein Bestes.