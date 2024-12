Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag Mario Kunasek (FPÖ) als Landeshauptmann der Steiermark angelobt. In seiner Rede lobte Van der Bellen die Vielfalt der Steiermark in landschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller, universitärer und sportlicher Hinsicht.

Darüber hinaus gab es keine mahnenden Worte vonseiten des Staatsoberhaupts an den ersten freiheitlichen Landeshauptmann der Steiermark. Van der Bellen scherzte, dass Kunasek „ein bisschen auch mein Landeshauptmann sein“ werde. Denn wegen des zweiten Amtssitzes des Staatsoberhaupts in Mürzsteg sei er „ein bisschen auch Steirer, wenn auch auf Zeit“, sagte der Bundespräsident und lud Kunasek zu einem Austausch dorthin ein.

Der neue steirische Landeshauptmann meinte im Anschluss, dass er das Angebot sehr gerne annehme. Van der Bellen erinnerte daran, dass er Kunasek vor ziemlich genau sieben Jahren am 18. Dezember 2017 bereits einmal angelobt habe, damals als Verteidigungsminister der türkis-blauen Regierung.Kunasek, der mit Ehefrau und Sohn sowie mehreren Parteifreunden zur Angelobung anreiste, führt eine blau-schwarze Landesregierung an, die am Mittwoch vom neuen steirischen Landtag gewählt worden ist. Nach dem 2008 verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider und dessen Nachfolger Gerhard Dörfler ist Kunasek erst der dritte Politiker des sogenannten dritten Lagers an der Spitze eines Bundeslands.