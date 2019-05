KSV-LiLi: "Gesellschaftliche Verhältnisse sind katastrophal"

Wir streben eine verstärkte Einbindung der Studien- und Fakultätsvertretungen in die Arbeit der Hochschulvertretungen an. Alle Interessierten sollen die Arbeit der ÖH mitgestalten können.

