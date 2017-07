Im Dauerstreit über die EU-Flüchtlingspolitik hat der Europäische Gerichtshof am Mittwoch ein wichtiges Gutachten zur Umverteilung der Flüchtlinge auf die EU-Staaten vorgelegt: Ungarn und die Slowakei, die dagegen geklagt hatten, müssen Flüchtlinge aufnehmen. Ein Urteil ist das noch nicht, aber die Linie der Gutachten wird in der Regel beim Urteil der Luxemburger Richter eingehalten.

Die beiden Länder sowie Rumänien und Tschechien waren 2015 bei einer EU-Mehrheitsentscheidung überstimmt worden, bis zu 120.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland in Europa zu verteilen. Sie wehren sich auch aus grundsätzlichen Erwägungen gegen die Aufnahme der Menschen, was in der EU zu einem Dauerzwist ohne Lösung geführt hat. Auch andere Länder waren bisher sehr zurückhaltend in der Aufnahme dieser Flüchtlinge. Aktuelle Zahlen zur Umverteilung will EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos heute (Mittwoch) Nachmittag in Brüssel vorlegen.