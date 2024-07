Ex-Grüner Chorherr darf auf höheren Kostenersatz hoffen, Strache nicht

Das Justizministerium geht in seiner Folgeabschätzung übrigens davon aus, dass pro Jahr insgesamt 45 Freisprüche in Verfahren der Stufe 3 anfallen werden.

In der „ Grundstufe “ stehen einem Beschuldigten im Schöffen- und Geschworenenverfahren bis zu 30.000 Euro zu. Bei längeren Verfahren (Stufe 2) kann sich dieser Höchstsatz um 50 Prozent erhöhen bzw. sogar verdoppeln, wenn diese einen „ extremen Umfang “ haben, besonders komplex sind sowie mehrere Beschuldigte und/oder Delikte umfassen (Stufe 3).

In Summe sind für die neuen Kostenersätze 70 Millionen Euro pro Jahr budgetiert - von 2024 bis einschließlich 2028. Dann wird evaluiert.

Das Justizministerium geht in seiner Folgeabschätzung pro Jahr von ca. 30 Großverfahren mit im Schnitt jeweils zehn Beschuldigten aus. Daraus dürften sich pro Jahr ca. 45 Freisprüche der Stufe 3 – also der höchsten Stufe bei Schöffen- und Geschworenenverfahren – ergeben. Auf Stufe 2 dürften pro Jahr 162 Freisprüche anfallen, auf Stufe 1 wären es laut BMJ 443.

Diese Höchstsätze können nach Ermessen des Richters in einem mehrstufigen Modell um 50 Prozent erhöht werden, wenn die Hauptverhandlung von längerer Dauer ist (Stufe 2: 45.000 bzw. 19.500 bzw. 7.500 Euro). Verdoppelt werden können die Höchstsätze, wenn die Verfahren von „extremem Umfang“ sind (Stufe 3: 60.000 bzw. 26.000 bzw. 10.000 Euro).

Dabei war Strache eines der wohl plakativsten Beispiele dafür, dass die derzeitige Pauschale in überlangen Verfahren bei Weitem nicht ausreicht. Er bekam damals nur 3.000 Euro Entschädigung.

Bei Verfahren vor einem Einzelrichter würden im Schnitt rund 6.500 Euro fällig, während die Verteidigung in einem Schöffen- und Geschworenenverfahren schon mit 14.469 Euro zu Buche schlagen kann. Bei Verfahren, die mehrere Jahre andauern, kann sich dieser Betrag freilich ums Vielfache steigern.

Der ÖRAK (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) hat laut Begleittext zum Gesetz eingemeldet, dass die Verteidigung in einem durchschnittlichen Ermittlungsverfahren rund 3.124 Euro kostet.

Bei Einstellung eines Verfahrens gab es bis dato gar nichts – künftig aber bis zu 6.000 Euro. Und auch hier kann der Höchstsatz doppelt so hoch ausfallen, wenn das Ermittlungsverfahren extrem umfangreich war.

Beschwerden und Antragsflut

Auf die Richterschaft kommt viel Arbeit zu – nicht nur, weil laut Gernot Kanduth, Präsident der Richtervereinigung, mit einer Vielzahl an Anträgen aus der ersten Jahreshälfte (wie Chorherr) zu rechnen sei, sondern auch mit zahlreichen Beschwerden gegen die festgesetzten Beträge. Logisch: Gerade in der Anfangszeit werden viele Verteidiger austesten, was bzw. wie viel die neue Regelung hergibt.

Laut Folgeabschätzung erfordert der Mehraufwand sechs neue Richterplanstellen. „Diese Rechnung geht nicht auf“, sagt Kanduth. Zudem sei mit dieser Aufstockung erst im Rahmen des neuen Budgets, also im Herbst 2025, zu rechnen.