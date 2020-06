Korruption: Busek rüffelt Regierung

Erhard Busek hat eine Eigenschaft, die in der Politik rar geworden ist: Er scheut nicht vor Selbstkritik zurück.

Der frühere ÖVP-Vizekanzler und Bundespartei-Obmann engagiert sich für das Demokratie-Volksbegehren MeinOe. Es zielt mit seinen Forderungen auf die Verbesserung des demokratischen Systems ab. Seit Ende März können auf den Gemeindeämtern dafür Unterstützungserklärungen unterschrieben werden.

Beklagt wird ein Niedergang der Politik und hohe Demokratiedefizite. Busek: "Meine Generation, ,die der Muppets", leidet darunter. Ich frage mich, was wir falsch gemacht haben. Das ist mit ein Grund, warum ich mich für MeinOe engagiere. Wir müssen das System verbessern, sonst geht es auf die eine oder die andere Weise baden", warnte der Alt-Politiker am Dienstag. Busek ortet in Österreich eine Entwicklung, die ihm Sorgen bereitet. Bürgerinnen und Bürger zögen aus der Demokratie aus, die Wahlbeteiligung werde weiter sinken. "Wir leben in einer europäischen und globalisierten Welt und in der Politik spielen wir Provinz."

Vor dem Hintergrund der aktuellen Korruptionsskandale sieht er ein Versagen der politischen Parteien: "Hätte die Qualität der Politik und der Politiker gestimmt, dann wäre es nicht so weit gekommen."