„Kontrollen dienen unserer Sicherheit“

In Tirol werden anlässlich des Minister-Treffens in Innsbruck noch bis heute Nacht die Grenzen kontrolliert – Zweck war, potenzielle „Störer“ oder „Gefährder“ aus dem Verkehr zu ziehen. Die Bilanz bis Donnerstagmittag: Null.

Im Visier der Polizisten waren freilich auch illegale Migranten, und auch hier fällt die Bilanz eher bescheiden aus: Die rund 100 Beamten, die täglich an den Grenzen in Kufstein und am Brenner standen, haben an vier Tagen 46 Illegale aufgegriffen – im Schnitt also 15 pro Tag. Das entspreche in etwa dem, was sonst bei Schleierfahndungen im Bereich des Brenner und im Landesinneren anfällt – ohne Grenzkontrollen, heißt es von der Tiroler Fremdenpolizei. Zudem gingen den Beamten bei den Kontrollen zwei Schlepper ins Netz.