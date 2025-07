Auch ohne Gegenwehr

Begegnen will man damit einem Phänomen, von dem viele Opfer sexueller Gewalt berichten: dem „Freezing“. Menschen (betroffen sind freilich nicht nur Frauen) können, wenn sie von einer sexuellen Annäherung „überrumpelt“ werden, in eine Art Schockstarre fallen, sich dann nicht mehr artikulieren und schon gar nicht wehren. Sie lassen es still über sich ergehen – was auch in längerfristigen Beziehungen vorkommen kann, ganz ohne Gewalt oder Drohungen.