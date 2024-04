Konflikt im Wald: Warum es eine Mountainbike-Strategie braucht

Wenn auf eigens ausgewiesenen Strecken Mountainbikesport stattfindet und die Sportler diese Routen nicht verlassen, stelle sich das Wild darauf ein und meide diese Zonen, erklärt Scherhaufer. Für Forstminister Norbert Totschnig (ÖVP) minimiert „ein breiten Angebot an Mountainbike-Strecken das Konfliktpotenzial und trägt gleichzeitig zur Stärkung der Regionen bei“.

Gefahr für den Jungwald

Besitzer großer Waldflächen wie die Bundesforste fordern ein, dass forstliche Sperrgebiete unbedingt berücksichtigt werden müssen – besonders in Zonen mit Wieder- oder Neubewaldungsflächen – also Jungwald. Vor allem der E-Bike-Trend habe dazu geführt, dass Biker mittlerweile in die abgeschiedensten Wildnisgebiete vordringen – auch dort hin, wo sie die reine Muskelkraft ohne Motorunterstützung niemals hingebracht hätte. „Es muss einfach Orte in der Natur geben, in denen gar nichts passiert und die für jeden Tabu sind“, mahnt Scherhaufer.