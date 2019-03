Kogler zu Agrarförderungen: "Für völlig falsche und perverse Landwirtschaft"

Wiener hatte zuletzt ja gefordert, dass die Landwirtschaft keine Förderungen mehr bekommen sollte – nur mehr Prämien. Thür wollte also wissen, wie glaubwürdig diese Forderung von Wiener sei: Auf der einen Seite das Ende von Förderungen verlangen, auf der anderen Seite große Förderungen kassieren. Denn Wiener hält 20 Prozent an Gut Kerkow in Brandenburg. Auf 800 Hektar betreibt sie dort - in der Nähe von Berlin - biologische Landwirtschaft. Dafür wurden dem Betrieb von der EU im Jahr 2016 in Summe 320.000 Euro, im Jahr 2017 rund 316.000 Euro an Förderungen ausgeschüttet. Ein durchschnittlicher heimischer Betrieb erhalte gerade einmal 25.000 Euro Förderung aus EU-Töpfen, so Thür.