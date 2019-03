Wenn die Grünen schäumen und der Blaue besänftigt

„So viel Topfen!“, sagt Vilimsky in der Diskussion. „Ich stelle bei meinen Kollegen eine Hypernervosität fest. Deswegen müssen die beiden so maßlos übertreiben“, setzt der FPÖ-Spitzenkandidat fort. Und: „Ich will nicht auf andere mit Steinen werfen.“

Natürlich: Harald Vilimsky ist von einer der Regierungsparteien, lobt deren Arbeit überschwänglich, und lehnt sich dann zurück.

Werner Kogler, dessen Partei 2017 aus dem Nationalrat geflogen ist, ist geladen: Er spricht über die inneren und äußeren Feinde der EU, von Putin und Trump einerseits und den „Salvinis und Orbans“ andererseits und deren Nähe zur FPÖ.