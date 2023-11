Kodex für Asylwerber: Raab und Karner dafür

Einige Gemeinden würden dies schon tun. "Ich befürworte, wenn die Bundesländer das flächendeckend durchführen", so Raab. Die Integrationsministerin weist darauf hin, dass für all "jene Flüchtlinge, die bereits einen positiven Asylbescheid haben, bereits eine bundesweite Deutschkurs- und Wertekurs-Pflicht gilt". Andernfalls werden Sozialleistungen gekürzt. Sollte es Verstöße geben, spricht sich Raab dafür aus, dass "die Bundesländer konsequent sanktionieren müssen".

In ähnlichen Worten meldet sich auch ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zu Wort. "Wer in Österreich Schutz findet und Hilfe bekommt, soll auch etwas zurückgeben", so Karner. Er begrüße "jede Maßnahme, die Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt integriert und Asylwerbern die Möglichkeit gibt, der Gesellschaft mit gemeinnütziger Arbeit etwas zurückzugeben“.