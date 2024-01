Kocher: Saisonnierkontingente werden nicht abgeschafft

Arbeitsminister Martin Kocher (├ľVP) hat Dienstagabend der Forderung nach einem Aus f├╝r Saisonnierkontingente im Tourismus eine Absage erteilt. "Eine volle Abschaffung kann ich mir nicht vorstellen", erkl├Ąrte er im ZIB2-Interview. Die Kontingentierung habe "durchaus Sinn", um eine gewisse Kontrolle zu haben. Zudem verwies Kocher darauf, dass man die Kontingente in den letzten Jahren "massiv" aufgestockt und die Stammsaisoniersregelung eingef├╝hrt habe.

Weitere Ma├čnahmen m├Âglich

Man sei auch bereit, ├╝ber weitere Ma├čnahmen nachzudenken. Jedoch halte er die jetzigen Kontingente f├╝r ausreichend. Dass es in einzelnen Bezirken immer wieder Probleme gebe und gerade am Beginn der Saison eine gewisse Knappheit vorhanden sei, liege "in der Natur der Sache".

Die Aufhebung der Saisonniers-Quoten war wiederholt von der Tourismus- und Gastrobranche gefordert worden. Zuletzt hatten sich etwa Tirols Wirtschaftskammerpr├Ąsidentin Barbara Thaler, der Tiroler ├ľVP-Nationalratsmandatar Franz H├Ârl und WK├ľ-Tourismus-Bundesspartenobmann Robert Seeber f├╝r ein Aus stark gemacht.