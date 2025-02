In der ÖVP war man empört, fühlte sich (wieder einmal) gedemütigt. Verhandlungen sollten auf Augenhöhe geführt und die Ressortaufteilung ausgewogen sein, hieß es – inklusive der Erinnerung, dass die FPÖ bei der Wahl zwar auf Platz 1 kam, die ÖVP aber nur zwei Prozentpunkte hinter ihr lag. Im Ö1-„Mittagsjournal“ am Samstag zeigte sich Wirtschaftskammer-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer sogar noch selbstbewusster und sprach von „zwei gleich starken Parteien“.

Wie berichtet, hat FPÖ-Chef Herbert Kickl diese Woche seinem Gegenüber Christian Stocker eine Liste vorgelegt, die für die ÖVP nicht akzeptabel war. So beansprucht die FPÖ unter anderem das Finanz- und das Innenministerium für sich. Eine Forderung, der Kickl dann noch via Facebook-Posting Nachdruck verliehen hat.

Wissend, dass die Verhandlungen an diesem Punkt scheitern könnten, ging die ÖVP am Freitag einen Schritt auf die FPÖ zu: Sie überlässt ihr das Finanzministerium. Wohl in der Hoffnung, dass die FPÖ ihr im Gegenzug das Innenministerium gönnt.

Offiziell hat die FPÖ bis Samstagabend nicht darauf reagiert, hinter den Kulissen heißt es aber, dass eine Aufteilung eine Option wäre. Für die Blauen ist Asyl das Kernthema – ob nun im Wahlkampf oder in den Bundesländern, wo sie schon mitregiert.

Und auch in ÖVP-Kreisen wird darauf verwiesen, dass es ja in mehreren Ländern Europas schon Migrationsminister gibt, etwa in Dänemark (siehe Bild).