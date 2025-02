"Kickl floppt", "Koalitionsmurks": Pressestimmen zum FPÖ-ÖVP-Bruch

Tage zuvor schon hatte es sich abgezeichnet, am Mittwoch war es dann letztendlich soweit: FPÖ und ÖVP haben ihre Gespräche zur Bildung einer Regierung abgebrochen. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Nachmittag in der Hofburg den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgelegt.

"Sie hätten sich zu unterwerfen, gab (FPÖ-Chef Herbert) Kickl den Konservativen sinngemäß zu verstehen, obwohl sein Vorsprung bei der Wahl keineswegs riesig war. Was er damit meinte, wurde in den vergangenen zehn Tagen deutlich. Er sah nicht nur alle wichtigen Ministerien für die FPÖ vor. (...)

Nach dem Donnerschlag der (Nationalrats)Wahl hatte die Rechte (gemeint ist in diesem Fall die ÖVP, Anm.) zunächst versucht, mit den Linken und den Liberalen eine Koalition 'bloß ohne Kickl' zu bilden, ohne dass es ihnen jedoch gelang, einen Kompromiss zu finden. Die geschwächte ÖVP streckte daraufhin dem Gegner die Hand aus und entfernte sich damit von einem Wahlversprechen. Die Spannungen wuchsen allerdings rasch: Herbert Kickl brüskierte die Partei (ÖVP, Anm.), die es seit 1987 gewohnt ist, an der Macht zu sein."

Ohne Zweifel, in dem Maße wie die Koalitionsverhandlungen immer holpriger wurden, sind auch die Stimmen in der Partei (ÖVP, Anm.) (...), die gegen das Bündnis (mit der FPÖ) waren, immer mehr geworden.

"Die Verhandlungen hatten schon im Zeichen des Misstrauen begonnen. Kickl hatte sich mit Aussagen voller Vorwürfe gegen die Christdemokraten (ÖVP, Anm.) über deren Gebaren in der vergangenen Legislaturperiode (in der Koalition mit den Grünen) so angekündigt, wie sie eher zu einem Oppositionsführer als zu einem künftigen Partner gehören. (...)

Kickl machte aus seinen Ambitionen keinen Hehl. Der bekennende Orbánist strebte vor allem deshalb an die Schalthebel der Macht, um die liberale Demokratie Österreich in einen Staat mit autoritären Zügen umzubauen. (...)

"Fest steht nun auch: Herbert Kickl scheitert mit seinem Plan, erster 'freiheitlicher' Bundeskanzler Österreichs zu werden. (...) Schuld an dem Koalitionsmurks haben alle Beteiligten, vor allem aber einer: Kickl. Er hatte seine Rechtsaußenpartei FPÖ ab 2022 auf Frontalopposition getrimmt - schrill, destruktiv und erfolgreich, so wie die deutsche Schwesterpartei AfD. Als Wahlsieger demütigte Kickl die geschrumpften Konservativen in einer Unterwerfungsrede. Der 56-Jährige gebärdete sich breitbeinig und überzogen anspruchsvoll, als ob seine FPÖ 25 Prozentpunkte vor der ÖVP läge - und nicht nur 2,5 Punkte. (...)

de Volkskrant, Amsterdam

"Sofern Österreichs Bundespräsident keine Neuwahlen ansetzt, wird die FPÖ bis auf Weiteres im Abseits stehen. Die von ihr erhoffte am weitesten rechtsradikale Regierung Europas kommt also doch nicht zustande. Dass zuvor eine Regierungsbildung zwischen Österreichs Mitteparteien scheiterte, wurde in Deutschland mit großem Interesse beobachtet. In eineinhalb Wochen finden dort Wahlen statt. Das deutsche Pendant der FPÖ, die AfD, liegt in den Umfragen mit rund 20 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Allerdings wurde um die AfD ein 'Cordon sanitaire' ('Brandmauer', Anm.) errichtet. Die konservative CDU - Spitzenreiter in den Umfragen - stellte diesen Sperrgürtel zwar auf die Probe, als sie mit der AfD für ein besonders strenges Einwanderungsgesetz stimmte. Doch die CDU hat hoch und heilig versprochen, niemals eine Regierung mit der AfD zu bilden. Das Schreckensbild für Deutschland besteht in einem österreichischen Szenario, bei dem sich die Parteien der Mitte in Machtkämpfen verzetteln und die radikale Rechte am Ende doch noch einen Weg an die Macht findet."