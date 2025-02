Rosam über Kurz-Rückkehr mit eigener Liste: „Lust hätte er“

Könnte dann Sebastian Kurz zurück aufs politische Parkett kommen? „Ich glaube, dass er die Lust an der Politik, an der Macht, an dem Spiel mit der Politik, am Gestalten nicht verloren hat“, so Rosam. Er gibt aber zugleich zu bedenken, dass Kurz noch offene Justizverfahren am Laufen hat, bei denen er als Beschuldigter geführt wird. „Die müssen erst abgewickelt werden.“ Und anders als in den USA bei Donald Trump würden die Strafverfolgungsbehörden hier aktiv bleiben. „In Amerika ist es ja tatsächlich so, wirst du zum Präsidenten gewählt, dann haben die Gerichte zu schweigen. Das ist in Österreich nicht so. Man kann in Österreich auch als Bundeskanzler angeklagt und verurteilt und eingesperrt werden.“