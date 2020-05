Wenn Bademäntel zu einem Problem werden

Wozu müssen sich Rote und Schwarze dann noch öffentlichkeitswirksam zusammentun? Sie sehen einander ja jede Woche beim Ministerrat. Ist eine Klausur nicht bloß Selbstdarstellung? „Nicht unbedingt“, antwortet Peter Filzmaier. Der Politikwissenschaftler ortet zwei Gründe, warum Klausuren sinnvoll sind. Der eine ist die „innere Kommunikation“: „Bei Ministerräten bleiben jedem Ressortchef im Schnitt fünf Minuten Redezeit.“ Das widerspreche der Komplexität der Tagespolitik. „Viele Gesetze sind Querschnittsmaterien, sprich: Sie treffen viele Ministerien. Um Chaos zu vermeiden, ist es unumgänglich, regelmäßig in großer Runde zu diskutieren – und zwar länger als ein paar Minuten.“

Der zweite Aspekt seien die „Signale nach außen“. Filzmaier: „Die Regierung kann klarmachen, was sie 2013 noch vorhat, also was sie inhaltlich arbeitet. Verwalten können die Republik ja auch unsere Sektionschefs.“

Diese Einschätzung deckt sich zum Teil mit dem, was sich die Koalitionsspitzen von dem Treffen erwarten. „ Regierungsklausur­en genießen viel höhere Aufmerksamkeit als Ministerräte. Hier werden Botschaften von Medien gehört“, sagt ein Parteistratege. Weiters biete sich die Gelegenheit, die Stimmung zu dokumentieren. „ SPÖ und ÖVP arbeiten besser zusammen, als es scheint“, urteilt ein Insider. „Eine Klausur macht das sichtbar. Harmonie kann man nicht spielen.“

Das mag man glauben – oder nicht.

Faktum ist: Die Selbstinszenierung ist ein wesentlicher Teil: In Sillian präsentierte sich die Regierung mit den Tiroler Schützen; auf dem Kahlenberg sah man den Kanzler und seinen Vize konziliant die Gläser schwenken. Leutseligkeit und Eintracht – das waren die Bilder, die vermittelt wurden.

Und für SPÖ und ÖVP waren sie hilfreicher als mancher Bericht über die Klausur in Loipersdorf: Dort hatten die Fotografen Männer in Bademänteln gesichtet. In Thermen-Hotels ist das nicht ungewöhnlich. Doch die Badehosenträger waren Kabinettsmitarbeiter. „ Regierung ist auf Wellness-Kur“, titelte der Boulevard. „Solche Bilder und Schlagzeilen“, sagt ein Minister-Sprecher, „sind leider stärker als jede politische Botschaft.“