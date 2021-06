Koalitionärer Kasernen-Tauschhandel

Derzeit sind in vier Heeresgebäuden Flüchtlinge untergebracht: 66 in der Tilly-Kaserne im oberösterreichischen Freistadt, 99 in der Frundsberg-Kaserne im tirolerischen Vomp, 146 in der Hadik-Kaserne im steirischen Fehring und 236 in der Magdeburg-Kaserne in Klosterneuburg (NÖ). Auf dem Gelände der salzburgischen Schwarzenberg-Kaserne gibt es Zelte für 213 Menschen. „Eine Notmaßnahme“ seien diese, heißt es im Heeresressort. Sie würden alsbald durch Container ersetzt. Das hätte freilich schon geschehen sollen. In Summe werden momentan 760 Hilfsbedürftige in und um Kasernen beherbergt.

Schon vor Wochen hatten sich Ländervertreter dagegen verwahrt, Asylwerbern in Kasernen Unterkunft zu geben. Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser ließ wissen: „Es kommt nicht infrage, dass das Land Kärnten eine Kaserne als Flüchtlingsunterkunft betreibt.“ Jene in Bleiburg hatte Klug im Fokus. Kaisers Salzburger ÖVP-Pendant Wilfried Haslauer tat Gleiches kund: „Die Kaserne in Tamsweg (die für tauglich befunden worden war) steht nicht zur Disposition.“ Der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger sprach gar von einer Unterlassungsklage – für den Fall, dass Flüchtlinge in die Kaserne Linz-Ebelsberg einziehen.