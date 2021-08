Klimawandel-Landkarte: "Treibende und bremsende Kräfte" in Österreich

Eine Klimawandel-Landkarte soll sowohl die Kräfteverteilung der Akteure in Österreich als auch ihre zum Teil äußerst gegensätzlichen Interessen aufzeigen. Ein Ergebnis: der diesbezügliche Wille ist bei der ÖVP ist insgesamt "nicht so groß, wie man vermuten würde", sagt Katharina Gangl vom Institut für Höhere Studien (IHS) bei der Kartenpräsentation am Mittwoch. Zudem ortet sie eine ideologisch geprägte Diskussion beim Klima.

Die "treibenden und bremsenden Kräfte", die beim Thema Klimawandel das Sagen haben, wurden von Insight Austria, einem IHS-Kompetenzzentrum, bei den zwei wohl wichtigsten Schritten zur Klimaneutralität analysiert.

Umstieg auf Öffis und erneuerbare Energien

Es waren dies "Umstieg auf den öffentlichen Verkehr" und "Umstieg auf erneuerbare Energien". 89 Experten wurden gebeten, 43 "Player" aus den vier Segmenten - Staat, Privatwirtschaft, Vereine und NGOs sowie der individuellen Ebene - bezüglich ihrer Macht und ihres Interesses zum Thema einzuschätzen und dazu eine Wertung zwischen 1 und 5 abzugeben. "Stakeholder bewerten Stakeholder", lautete das Prinzip, erläuterte die Insight Austria-Mitbegründerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin.

Aus der Analyse dieser Bewertungen ergab sich ein Konflikt beim Thema Klimaschutz, bei dem "sich die Lager aufteilen", so Gangl. Unter Hinweis auf die Regierungsparteien Grüne und ÖVP hielt sie fest, dass man nicht zu dem Punkt komme, wo man echte Schritte machen könne, "so lange nur ideologisch gestritten wird".