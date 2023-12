Klimaplan: EU-Kommission fordert Entwurf "without further delay" ein

Neue Gespräche?

Edtstadler erklärte vergangene Woche in Brüssel, sie gehe davon aus, dass es demnächst Gespräche zum Inhalt des NEKP geben werde, „damit es dann einen nationalen, mit allen akkordierten Plan gibt, den wir nach Brüssel schicken können“.

Das Klimaministerium widersprach dieser Darstellung und erklärte: „Die zentrale Frage bleibt aber: Wie kommen wir im Klimaschutz weiter voran um die bestehende Lücke zum EU-Ziel zu schließen.“

Tatsächlich bleibt es derzeit ein Rätsel, wie das Klimaministerium mit der ÖVP bis Juni ein Einverständnis über einen neuen NEKP herstellen will. Denn um die Lücke zu schließen – von aktuell nur minus 35 Prozent auf die mit der EU vereinbarten minus 48 Prozent – das heißt vor allem, dass sich die türkis-grüne Regierung im Frühjahr neue Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion überlegen und vereinbaren muss. Ob das in einem Wahlkampfjahr (2024: EU und Nationalrat) möglich sein wird, ist fraglich.

Bernhard Gaul