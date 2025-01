Sigrid Stagl wuchs auf einem Bauernhof in Weitersfeld im Waldviertel auf. Sie studierte Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und erlangte als weltweit erste Person ein Doktorat in Ökologischer Ökonomie am Rensselaer Polytechnic Institute in New York.

Seit 2020 ist sie Vorständin am Department für Sozioökonomie an der WU Wien. Sie forscht über nachhaltiges Arbeiten, Ökologische Makroökonomie, integrierte Bewertungsmethoden und zur sozioökonomischen Theorie des Handelns. Zudem ist sie Mitglied des Generalrates der Oesterreichischen Nationalbank.

Seit 2018 ist sie korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2024 wurde Stagl Wissenschafterin des Jahres.