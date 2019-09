Klima, Steuer & Co: SPÖ-Programm kostet 12 Milliarden

Von Optik und Aufmachung her eine etwas günstigere Version von Christian Kerns "Plan A" hat Pamela Rendi-Wagner am Freitag vorgelegt. Ihr Wahlprogramm für den 29. September ist 163 stark, segelt unter dem Slogan "Menschlichkeit siegt" und umfasst so gut wie jeden Lebensbereich mit großteils bekannten SPÖ-Forderungen. "Aus Liebe zu Österreich", "Mit Freude an der Arbeit" und "Hoffnung für unsere Kinder" sind die drei Hauptabschnitte betitelt.

Unterm Strich kosten Entlastungen und Investitionen, die der SPÖ vorschweben zwölf Milliarden Euro - über die nächste Legislaturperiode gesehen. Hauptpunkt auf der Entlastungsseite ist mit Kosten von rund fünf Milliarden Euri der steuerfreie Mindestlohn von 1700 Euro. Die SPÖ verspricht, dass das Programm ausfinanziert ist. Die demnach nötigen zwölf Milliarden kommen laut SPÖ im Wesentlichen aus drei Quellen: Budgetüberschuss (4 Mrd.), Verwaltungseinsparungen und Minderausgaben durch Wachstumseffekte (3,2 Mrd.) sowie "gerechte" Steuern wie die Millionärsabgabe oder dem Schließen von Schlupflöchern (4,8 Milliarden).

"Geht um die grüne Null"

Relativ neu in dem Programm sind Förderungen für die investierende Wirtschaft über eine vorzeitige Abschreibung; eine weitere Anhebung der Quote für Forschung & Entwicklung, aber speziell für die Klima-Forschung; ein Handwerkerbonus sowie ein KMU-Bonus im Vergabegesetz.

Die Schuldenbremse im Verfassungsrang, wie sie ÖVP, FPÖ und Neos wollen, lehnt die SPÖ strikt ab. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda betonte die Investitions-Notwendigkeiten der nächsten Jahre, insbesondere auch im Klima-Bereich. Er sagte bei der Programm-Präsentation: "Die Schuldenbremse ist angesichts der Zinssituation der völlig falsche Weg. Es geht jetzt nicht um die schwarze Null, sondern um die grüne Null."