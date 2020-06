Kittsee liegt längst nicht mehr im Eck

Wohin will Kittsee? Sind wir ein Tourismusort mit Nobelheurigen für slowakische Gäste, ein Biodorf oder wollen wir in den Industriebereich?" Diese Fragen stellt sich Helmut Wallmann, Vorsitzender des örtlichen Kulturvereins. Es fehle ein Konzept, eine Vision, "die Leute wollen wissen, in welche Richtung sich das Dorf entwickeln will", sagt Wallmann. Es werde hier ein Supermarkt und da eine Wohnsiedlung gebaut, alles scheine ein bisschen improvisiert, "derzeit entsteht ein Fleckerlteppich".

Eines ist sicher: Mit Abwanderung muss sich die Gemeinde nicht herumschlagen. Dass sich der Ort an der slowakischen Grenze bei jungen Familien größter Beliebtheit erfreut, merkt man bei einem Spaziergang. Am Nachmittag schieben zahlreiche Mütter ihre Kinderwägen vor sich her, neben ihnen tummeln sich Kleinkinder auf Fahrrädern.