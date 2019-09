Kirche und Caritas fordern Pakt gegen „Stille Not der Einsamkeit“

„ Vereinsamung ist kein abstraktes Problem, sondern nimmt zu und ist eine schmerzhafte Wirklichkeit im Leben vieler Menschen. Wir sind überzeugt: Wer für ein sinnerfülltes Leben und den sozialen Zusammenhalt in unserem Land eintritt, muss die Einsamkeit bekämpfen!“, richten Kardinal Christoph Schönborn und Caritas Präsident Michael Landau einen Appell an die Politik: „Wer auch immer das Land in den nächsten Jahren regiert, sollte die stille Not der Einsamkeit bekämpfen.“

Landau und Kardinal Schönborn berufen sich dabei unter anderem auf eine Studie des Market-Instituts: „Der Blick auf das Alter erzeugt oftmals Angst“, so das Resultat der Studie "Angst und Alter". Studienautor Werner Beutelmeyer fasste seine Studie so zusammen: "Gesundheitliche Probleme, zu wenig Freunde und Bekannte sowie keinen Partner zu haben sind die dominierenden Ängste bei älteren Personen. Offensichtlich ist für sehr viele das Alter mit Unbehagen verbunden.“

In Zahlen: 81 Prozent der 60-69-Jährigen erwarten in der Zukunft gesundheitliche Probleme, 50 Prozent befürchten zu wenige Freunde und Bekannte und 33 Prozent rechnen damit, dass kein Partner an ihrer Seite steht, beziehungsweise mit Schwierigkeiten bei der Partnersuche.

Auffallend sei dabei auch, dass die Ängste der Altersgruppe der über 70-Jährigen fast deckungsgleich mit jenen der vorherigen Dekade sind – sprich: Es ändert sich nichts.

Landau betont, dass in anderen Ländern das Problem mit der Einsamkeit erkannt wurde - und Lösungen gesucht werden.

So gibt es in England seit 2018 einen dafür auch zuständigen Minister.

Die deutsche Bundesregierung hat das Thema in ihr Koalitionsübereinkommen aufgenommen.

Und die Niederlande haben einen „ Pakt gegen Einsamkeit “ geschlossen.

„Einsame Menschen wieder in die Gesellschaft zu holen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die bei jedem von uns beginnt und auch die Politik in die Pflicht nimmt.“, sagt Caritas-Chef Landau. Ein Pakt gegen die Einsamkeit soll das Zusammenwirken von Bund, Länder, Gemeinden, aber auch von Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie Wirtschaft und Zivilgesellschaft fördern.

Schönborn betont die Arbeit auch der katholischen Kirche für die Gesellschaft: „Unser christlicher Glaube sagt uns, dass Beziehung wesentlich für ein geglücktes Leben ist“, so der Kardinal. „Das dichte Netz von Pfarren, Orden und christlichen Gemeinschaften bietet tagtäglich offene Orte, die Beziehung stiften und damit Vereinsamung verhindern. Jedes Pfarrcafé, jeder Besuchsdienst, jede Grätzl-Initiative ist dafür ein hilfreicher Schritt. Wenn wir sensibler werden für einsame Menschen und auf sie mit offenem Herzen zugehen, ist schon viel erreicht.“

Hintergrund-Informationen aus der market-Studie (von 2017):