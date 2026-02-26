Kommt ein Josef Kardinal Grünwidl?

Kardinal-Rauscher-, Kardinal-Nagl-, Kardinal-König-Platz: Schon das Wiener Straßenverzeichnis verweist (nicht nur mit diesen drei Namen) darauf, dass die Wiener Erzbischöfe meistens Kardinäle waren. Josef Grünwidl ist der 33. Bischof und der 17. Erzbischof von Wien (Diözese seit 1469, Erzdiözese seit 1722). Von den Erzbischöfen waren nur drei (im 19. Jh.) keine Kardinäle, von den Bischöfen davor war indes nur Melchior Khlesl (17. Jh.; auch nach ihm ist ein Platz benannt) Kardinal.

Das Kardinalskollegium wird auch als „Senat“ des Papstes bezeichnet, es bildet dessen engstes Umfeld, äußerlich erkennbar sind Kardinäle an ihrem purpurroten Gewand (im Unterschied zum Violett der „einfachen“ Bischöfe). Ihre bedeutendste Aufgabe ist die Wahl eines neuen Papstes nach Tod oder Resignation des Amtsinhabers. Hervorgegangen ist das Kardinalat im frühen Mittelalter aus dem römischen Stadtklerus.