Kindergärten im Schnitt mit jährlich 25 Schließtagen

Die Kindergärten in Österreich blieben 2021/22 im Schnitt an rund 25 Betriebstagen im Jahr geschlossen. Laut der aktuellen Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria weisen die Einrichtungen in Tirol die meisten Schließtage auf (38), jene in Wien die mit Abstand wenigsten (10). Ähnlich ist es bei den Krippen: Sie waren österreichweit im Schnitt an rund 18 Betriebstagen zu - auch hier weist Wien die wenigsten Schließtage auf (10), die meisten gab es in Oberösterreich (27).

Im Kindergartenbereich lagen neben Wien lediglich die Steiermark und das Burgenland (je 24) leicht unter dem Österreichschnitt und Niederösterreich genau im Schnitt (25). Mehr als 30 durchschnittliche Schließtage weist neben Tirol auch Kärnten (32) auf. Betrachtet man die Statistik nach der genauen Anzahl der Schließtage, zeigen sich ebenfalls bemerkenswerte Resultate: Österreichweit hatten mehr als 400 der insgesamt 4.600 Kindergärten 51 Betriebstage oder mehr geschlossen, die Hälfte davon lag in Tirol (200). Nur etwas mehr als 900 hatten dagegen zehn Schließtage oder weniger.

Mit Vollzeit-Arbeit unvereinbare Öffnungszeiten

Die überwiegende Mehrzahl der Kindergärten öffnet seine Pforten zwischen 07.00 und 07.29 Uhr (rund 3.100 von 4.600). Schon zwischen 06.00 und 06.29 Uhr machen fast nur Kindergärten in Wien auf. Auch am anderen Ende der Öffnungszeiten sticht die Bundeshauptstadt hervor: 600 ihrer rund 700 Kindergärten schließen erst um 17.00 Uhr oder später. In allen anderen Bundesländern zusammen sind es nur rund 900 von 3.900.

Umgekehrt schickt ein Fünftel der Kindergärten in Österreich die Kleinen schon vor 14.00 Uhr nachhause - am häufigsten ist das in der Steiermark an der Tagesordnung. Dort sind Spielecken und Spielplatz in 300 der 700 Kindergärten schon ab zwei Uhr nachmittags verwaist.

Dementsprechend sieht auch die Statistik über die Anzahl der Öffnungsstunden aus: Insgesamt haben 371 der 4.600 Kindergärten zwölf Stunden oder länger geöffnet, 330 davon allein in Wien. 149 kommen auf eine Öffnungszeit von elf bis zwölf Stunden, 1.024 auf zehn bis elf Stunden und 1.002 auf neun bis zehn Stunden. 930 Einrichtungen sind weniger als sieben Stunden offen, besonders viele sind es in der Steiermark (300).