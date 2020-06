Kindergärten bekommen Millionen für Deutschkurse

Regierung

Macht in Summe für die kommenden drei Jahre 60 Millionen Euro und stellt einen gewichtigen Teil des Gesamtpaketes dar, das diefür den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (350 Millionen) geschnürt hat. Wobei Kurz lieber von Kinder-"Bildungseinrichtungen" spricht.

Dazu wird auch eine neue 15a-Vereinbarung mit den Ländern verhandelt, die noch einmal soviel Geld für die Sprachförderung bereit stellen sollen. Kurz will künftig eine bessere Qualitätskontrolle ermöglichen. "Hier wird viel Steuerzahlergeld ausgegeben. Wir wollen sicherstellen, dass die Mittel bestmöglich bei den Kindern ankommen."

Dort kommt in erster Linie an, was Spaß macht und spannend ist. Neun Kinder im Alter von 4 Jahren bekommen heute im Kiwi-Kindergarten das Märchen vom Sonnenblumenschwert vorgelesen. Danach müssen es die Kinder nacherzählen. Sprachstandsfeststellung heißt das, so etwas wie ein Pisa-Test für die ganz Kleinen. Später werden die Ergebnisse – anonymisiert – an das Magistrat weitergeleitet und dort wird entschieden, ob es zusätzliches Förderpersonal braucht. Aber noch nie musste die Stadt zusätzliche Sprach-Betreuerinnen in den Kiwi-Kindergarten schicken, erzählen die Pädagoginnen stolz.

Dennoch begrüßen sie die Polit-Initiative, nach dem Motto: Mehr Geld kann nie schaden. Mindestens so wichtig wäre aber das zweite verpflichtende Kindergartenjahr. Der Minister weiß das, bisher scheitere das Vorhaben an den Kosten. "Aber ich halte an dem Ziel fest", sagt Kurz.