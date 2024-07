In der ZIB 2 von Dienstag diskutierte Eva-Maria Holzleitner, die Bereichssprecherin für Frauen von der SPÖ, mit der Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes Ingrid Korosec über den Vorschlag der ÖVP, die Großeltern in das Karenzsystem und die Kinderbetreuung einzubinden. Vorbild sei hierfür das schwedische Modell. Auf Nachfrage von Armin Wolf erklärte Korosec: "Männer können sich natürlich hier einbringen. Tun sie zu wenig". Sie sehe in diesem Zusammenhang eine Wahlmöglichkeit rund um den "Karenz-Urlaub". Es sei alles eine Vereinbarungssache, ob die Großeltern in das Karenzsystem eingebunden werden und erklärt, "wer es will, kann es nehmen".

Schwedisches System nicht umlegbar Eine "absurde Idee" meint Holzleitner, da man das schwedische System nicht auf Österreich umlegen könne. Der Rechtsanspruch auf Kinderbildung wäre dringend notwendig, so wie das in Schweden funktioniere. Die ÖVP habe hier in der Vergangenheit groß blockiert. So wie auch die vermehrte Inanspruchnahme von Karenz durch Väter in Skandinavien. Armin Wolf wollte daraufhin wissen, weshalb die Großeltern wieder in Karenz gehen sollen, bevor die Männer es selber tun, worauf Korosec erneut auf die Wahlmöglichkeit verwies.

Altersarmut bei Frauen Für die SPÖ ist diese Entwicklung höchst alarmierend. Denn das Pensionsantrittsalter für Frauen sei am Steigen, deshalb befinden sich auch viele Frauen noch in der Erwerbstätigkeit, wenn sie in die abermalige Kinderbetreuung gehen. Zudem würden sie so einen zweiten Knick in der Erwerbstätigkeit in Kauf nehmen, obwohl Frauen durchschnittlich bereits 40 Prozent weniger Pension beziehen als Männer. Holzleitner ist nicht klar, wen diese Idee ansprechen soll. Es gehe hier nicht um Ideologie, sondern um Umsetzbarkeit. Die Väterbeteiligung an Kinderbetreuung sei unter dieser Regierung sogar rückläufig.