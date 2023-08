Altersarmut ist weiblich

Am Freitag ist Equal Pension Day in Österreich. Er markiert den Tag, ab dem Frauen rein rechnerisch bis zum Jahresende keine Pension mehr bekommen. Grund dafĂŒr ist der Gender-Pension-Gap, sprich der Unterschied bei den PensionsbezĂŒgen zwischen MĂ€nnern und Frauen. 2023 klafft diese LĂŒcke bei 40,5 % auseinander. Im Schnitt bekommen Frauen also pro Jahr fĂŒnf Monate weniger Pension als MĂ€nner.

Warum schuften Frauen ihr ganzes Leben und kommen in der Pension dann nur mit Ach und Krach ĂŒber die Runden? Ein Konstruktionsfehler im System. Denn es ist fĂŒr MĂ€nner gebaut. Wer eine ordentliche Pension möchte, muss möglichst lang Vollzeit und gut bezahlt arbeiten. Die LebensrealitĂ€t von Frauen sieht meistens anders aus. Bis zum ersten Kind arbeiten sie Vollzeit. Knapp 70 Prozent bleiben in Teilzeit, bis die Kinder 14 Jahre alt sind. Sind die Kinder flĂŒgge, pflegen sie die Eltern, spĂ€ter dann oft noch den Partner. Neben dieser unbezahlten Sorgearbeit gehen sie auch noch einer ErwerbstĂ€tigkeit nach. Aber meist nur Teilzeit, anders geht es sich eben nicht aus.

Viele dieser weiblich geprĂ€gten Teilzeitjobs sind ĂŒberdurchschnittlich anstrengend, aber unterdurchschnittlich bezahlt. Im Ergebnis zahlen Frauen fĂŒr die Kombination aus unbezahlter Sorge- und Teilzeitarbeit einen hohen Preis. Arbeitet eine Frau mit mittlerem Bruttoeinkommen von 2.900 Euro zehn Jahre lang in Teilzeit, verzeichnet sie einen Verlust an Lebenseinkommen in Höhe von 200.000 Euro. Bei 15 Jahren Teilzeit sind es bereits 310.000 Euro. Einkommen, das spĂ€ter am Pensionskonto fehlt: Jede fĂŒnfte Frau ĂŒber 60 lebt unterhalb der Armutsgrenze von 1.392 Euro pro Monat.

Hinzu kommt: Frauen können sich mangels Betreuungsinfrastruktur kaum frei fĂŒr Vollzeit entscheiden. Das Betreuungsziel fĂŒr unter 3-JĂ€hrige verfehlt Österreich seit ĂŒber zwei Jahrzehnten. Jeder vierte Kinderkrippen- und -gartenplatz außerhalb Wiens ist mit Vollzeit nicht vereinbar. Wenn niemand auf die Kinder schaut, ist Vollzeitarbeit aber ein Ding der Unmöglichkeit. Bei der Altenpflege sieht es nicht viel anders aus: Acht von zehn Pflegegeldbezieher:innen werden zu Hause gepflegt. Überwiegend von Frauen, die ihnen nahestehen.

Dabei haben wir schon ein Rezeptbuch, um Altersarmut zu bekĂ€mpfen. Allen voran sollten Kinderbetreuung und Altenpflege ordentlich bei der Pension angerechnet werden. Ein Karenzmodell, das die Karenzzeiten zwischen Mutter und Vater verpflichtend fair verteilt, wĂŒrde ebenfalls helfen. Geht der Papa in Karenz, wirkt sich das positiv auf den Wiedereinstieg der Mama aus. Damit wir Frauen nicht mit der Pflege von Ă€lteren Angehörigen allein lassen, braucht es eine Personaloffensive und den Ausbau der Pflegeinfrastruktur. Und zu guter Letzt muss die Regelarbeitszeit sinken. Dann ist Vollzeit leichter möglich und wir schicken Frauen nicht lĂ€nger mit Anlauf in die Altersarmut.

Barbara Blaha leitet das ökosoziale Momentum Institut