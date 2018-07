Kinderbetreuung: Bund will nun 110 Millionen zuschießen

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, wie viel für den Ausbau der Kinderbetreuung zugeschossen wird. 110 Millionen Euro sollen es künftig pro Kindergartenjahr für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen sein, berichte das Ö1-Morgenjournal.

Das ist weniger als bisher (140 Millionen), aber mehr als ursprünglich im Budget veranschlagt (90 Millionen). Nun haben sich Familienministerin Bogner-Strauß und der Finanzminister auf 110 Millionen geeinigt.

Bogner-Strauß geht es dabei vor allem um längere und flexiblere Öffnungszeiten und den Ausbau der Betreuungsplätze für die Unter-Dreijährigen.

Die neue entsprechende 15a-Vereinbarung soll in den nächsten Wochen fertig ausverhandelt werden. Dabei soll auch das von Heinz Christian Strache eingeforderte Kopftuchverbot in Kindergärten verankert werden. „Das Kopftuchverbot wird Teil der 15a-Vereinbarung sein, weil ich nicht will, dass sich Parallelgesellschaften herausbilden“, sagt Bogner-Strauß.

Abgeschlossen wird die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern für die Dauer von 3 Jahren, so das Ziel von Juliane Bogner-Strauß.