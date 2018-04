Kinder zeigen in Moscheen rechtsextremen Wolfsgruß

Nun steht neben Atib auch die Türkische Föderation in der Kritik. Auch sie betreibt in Österreich mehrere Moscheen. Laut Falter gibt es aus einer ihrer Räumlichkeiten in Salzburg Aufnahmen von Kindern, die vor einer Wolfsfahne um einen Tisch sitzen. Auch in Wien, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg soll es in Gebäuden der Föderation zu derlei Agitationen gekommen sein. So zum Beispiel im Café Göktürk in der Wiener Märzstraße, wo der Cafébetreiber mit 14 jungen Männern mit dem Wolfsgruß posiert.