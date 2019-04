"Kicklphobie" vs. "Sicherheitsrisiko": Schlagabtausch zu Innenminister vor Sicherheitsrat

Der Anschlag von Christchurch und die Identitären - seit bekannt wurde, dass der rechtsradikale Attentäter Verbindungen zu den österreichischen Identitären hatte - er spendete 1.500 Euro an deren Chef Martin Sellner - beschäftigt der tragische Zwischenfall in Neuseeland mit 50 Toten auch die heimische Innenpolitik.

Im Vorfeld des für heute Abend angesetzten Sicherheitsrates zu diesem Thema, richteten sich Opposition und FPÖ einmal mehr aus, bei wem sie auch die politische Verantwortung dafür sehen. Beide Oppositionsparteien nannten Innenminister Herbert Kickl ein " Sicherheitsrisiko", was die FPÖ umgehend zurückwies.

Aktueller Anlass waren Äußerungen konservativer deutscher und britischer Politiker, die unter Hinweis auf Kontakte Kickls zum rechten Rand den Austausch sicherheitsrelevanter Informationen mit Österreich infrage stellten. So zitierte die deutsche Bild am Samstag den Europapolitiker Elmar Brok ( CDU) mit den Worten: "Wir müssen uns insbesondere in Deutschland fragen, welche sicherheitsrelevanten Daten mit einem Innenminister der FPÖ geteilt werden können, der einst Vorträge vor diesen rechten Kadern gehalten hat."