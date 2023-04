Kickl will als Regierungspartei nur Zweierkoalition

Boykott der Selenskij-Rede

Zum Boykott der Selenskij-Rede im Parlament bekennt sich Kickl weiterhin. "Für mich geht es nicht um eine Solidaritätsbekundung für die Ukraine, sondern darum, die österreichische Neutralität hochzuhalten. Wo sonst soll ich denn neutral sein, wenn nicht in einem Kriegsfall? Wir sind davon überzeugt, dass die Neutralität ein Zukunftsmodell und nicht ein Auslaufmodell ist. Das unterscheidet die FPÖ von allen anderen Parteien" Es sei verantwortungslos, wie man die Neutralität in ein paar Monaten zerstöre und ruiniere.

Über die letzten Landtagswahlergebnisse - in Kärnten gab es ein kleines Plus, in Niederösterreich sogar eine Regierungsbeteiligung - freut sich Kickl natürlich. So habe es stimmen gegeben, die den Freiheitlichen weit weniger zugetraut hatten. "Wir widerlegen das von Wahl zu Wahl und sind gut unterwegs." In Kärnten habe man das beste Ergebnis nach der "Haider-Ära" erzielt. Ein historisches Ergebnis erwartet er sich für Salzburg, wo man die SPÖ überholen könnte. "Verschreien" will Kickl allerdings nichts.