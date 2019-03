Kickl schickt Orban seine lahmen Pferde zurück

Dass die Tiere von Anfang an angeschlagen waren, wies der ranghohe Polizist zurück: "Sie standen bereits bei uns und in Ungarn im Einsatz und sind sicher kein Abfallprodukt. Wir haben mit ihnen trainiert und tun dies auch jetzt - aber eben im Schonmodus." Eine ungarische Tierärztin soll " Zadar" und "Zalan", die dem renommierten staatlichen Gestüt im südostungarischen Mezöhegyes entstammen, nun nochmals begutachten. Bei einer Rückkehr ins Nachbarland drohe den Einhufern kein Tod, betonte Treibenreif. "Sie werden von den Ungarn für leichtere Einsätze verwendet, oder zunächst einmal in Reha geschickt."